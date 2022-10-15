Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского союза (ЕС). Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

Он также призвал к постепенной отмене существующего принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений, а также в других областях, например, в налоговой политике.

— Я поддерживаю идею расширения ЕС. То, что Евросоюз продолжает расти на восток, является выигрышным для всех нас, — подчеркнул канцлер ФРГ.

Кроме того, Шольц предложил реализовать меры по созданию сил быстрого реагирования ЕС и штаб-квартир для европейских вооруженных сил. Также он призвал организовать скоординированные закупки оружия и оборудования, передает ТАСС.

До этого эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, когда Европа стала зависеть от Вашингтона и к каким последствиям это может привести.

По словам политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, сильное влияние Соединенных Штатов на Европу возникло давно. Он отметил, что после 45-го года Европа утратила свою самостоятельность