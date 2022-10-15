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RT: Перебои в работе спутников Starlink на Украине обернутся большими потерями ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
RT: Перебои в работе спутников Starlink на Украине обернутся большими потерями ВСУ
Фото: shutterstock

Нарушение работы системы спутникового интернета Starlink может привести к большим потерям в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

По словам военного эксперта, полковника войск ВКС РФ Юрия Кнутова, Starlink является важнейшим каналом передачи информации из штабов в поля и обратно.

Он также добавил, что в случае возникновения помех в работе спутников могут появиться сбои во всей системе координации украинской стороны.

Если Киев потеряет доступ к своевременной информации, то это существенно снизит эффективность обстрелов. Кнутов считает, что отсутствие данных у различных подразделений Украины может привести к потерям ВСУ, передает RT.

После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих терминалов Starlink. На фоне этого киевские власти комплиментарно отзывались о бизнесмене. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».

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