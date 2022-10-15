Fox News: Вашингтон скоро будет вынужден резко сократить поставки оружия Киеву

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Соединенные Штаты в скором времени будут готовы замедлить курс поставок технологического оружия на Украину в связи с истощением собственного арсенала. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан в интервью Fox News.

По словам эксперта, он имеет достаточно информации об оставшихся запасах оружия в США, потому как получил сведения из источника в администрации президента Джо Байдена.

Основываясь на имеющихся данных, Канчиан предполагает, что Белый дом начнет отправлять Украине менее технологичное вооружение или же вовсе можно ожидать замедления поставок.

— Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения, — подчеркнул он.

До этого президент США Джо Байден предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что его постоянные жалобы на недостаточную помощь от США могут иметь негативные последствия.

Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома отмечает, что украинский лидер продолжает призывать американское руководство и других западных стран поставлять Киеву все больше вооружений.