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Тысячи украинских беженцев оказываются на улицах британских городов по причине сворачивания программы правительства островного государства «Дома для Украины».

Система помощи беженцам из восточноевропейской страны была запущена в марте нынешнего года. В ее рамках приютившим беженцев британцам выплачивалось по 350 фунтов стерлингов.

При этом в последнее время все больше украинцев жалуются на то, что им теперь негде жить. Об этом пишут журналисты газеты Daily Mail со ссылкой на Ассоциацию местного самоуправления (LGA).

При этом чиновники кабинета министров Великобритании отказываются признавать проблемы и лишь заявляют о намерении увеличивать количество участников вышеуказанной программы. В это же самое время уже порядка двух тысяч семей украинских переселенцев остаются без крыши над головами, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе польские журналисты получили информацию, согласно которой власти этой республики планируют обязать украинских беженцев оплачивать жилье, предоставленное государством.