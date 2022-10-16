СМИ: воздушная тревога объявлена в центральной, южной и восточной частях Украины

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В ночь на воскресенье, 16 октября, воздушная тревога была объявлена в южной, центральной и восточной частях Украины. Соответствующую карту опубликовало одно из украинских изданий.

По информации ТАСС, на ней отмечены Николаевская, Харьковская, Днепропетровская, Кропивницкая, Николаевская, Сумская, Черкасская и подконтрольная украинским властям часть Запорожской области.

В минувшую субботу, 15 октября, воздушная тревога объявлялась практически во всех регионах восточноевропейского государства, в том числе в столице — Киеве и Киевской области.

Прошедшей ночью член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны взрывы и видны столбы дыма.

Две ракеты поразили военный объект во Львовской области Украины. Об этом 13 октября заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий. В результате было уничтожено «военное имущество», погибших нет, уточнил украинский чиновник.