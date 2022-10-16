Маск признал тщетность своих попыток снизить напряженность в ситуации на Украине

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Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск констатировал в субботу, 15 октября, что все его попытки снизить напряженность в ситуации вокруг Украины оказались тщетными.

— Я всеми силами стараюсь добиться деэскалации этой ситуации, но, очевидно, безуспешно, — написал он на своей странице в одной из социальных сетей. Его слова приводит ТАСС.

В начале октября предприниматель поделился собственным видением условий мирного соглашения по Украине. Он предложил сперва провести референдумы под наблюдением ООН на недавно присоединившихся к России территориям. Маск считает, что Крым официально останется с Россией, а Украина может провозгласить свой нейтральный статус по этому вопросу.

После этого украинский посол в Германии Андрей Мельник, в грубой форме посоветовал ему «отвалить», нецензурно выругавшись на английском языке.

Накануне предприниматель признал, что вынужден поддерживать работу сети спутников на Украине себе в убыток. Илон Маск написал, что несмотря на это продолжит за свой счет помогать Украине, пока другие компании зарабатывают «миллиарды долларов» на налогоплательщиках.