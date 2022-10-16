МИД КНР призвал своих граждан эвакуироваться из Украины

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Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины по причине «серьезной ситуации с безопасностью» в республике. Соответствующий документ был опубликован в субботу, 15 октября, на сайте ведомства.

По информации МИД КНР, посольство страны в Украине окажет помощь в организации эвакуации из страны. Дипломаты призвали сограждан как можно скорее связаться с диппредставительством в Киеве, говорится в сообщении.

В начале недели появилась информация, что власти Казахстана занимаются решением вопроса об эвакуации сотрудников посольства из Киева. Вероятнее всего, эвакуация будет полная. При этом не уточняется, куда именно планируется эвакуировать персонал посольства.

До этого посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан воздержаться от поездок на Украину и по возможности выехать из этой страны.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.