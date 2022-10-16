Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту назвал «подставой» произошедшее с отцом

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Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту Романа Соломко подтвердил данные о задержании своего отца. Журналисты побывали по адресу, указанном как место жительства подозреваемого в Херсоне.

Прораб, руководящий ремонтом в загородном доме задержанного, поделился, что последний раз видел заказчика 10 октября. После этого он общался на тему ремонта с супругой Романа Ириной.

Сергей осведомлен, что фигурант дела о подрыве Крымского моста занимается бизнесом и владеет аграрной фирмой.

Сын Романа Максим находится в Херсонской области, он сообщил РИА Новости, что знает о задержании отца. По его словам, отец уехал в Крым 8-9 октября. Мужчина считает сложившуюся ситуацию «подставой».

— Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией… Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации, — заметил Максим Соломко.

В минувший четверг, 13 октября, Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту.