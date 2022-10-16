Байден отказался признавать влияние роста доллара на проблемы в экономике других стран

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Президент США Джо Байден заявил, что его не волнует укрепление национальной валюты страны. При этом американский лидер в субботу, 15 октября, подчеркнул, что экономика США «чертовски сильна».

Международный валютный фонд (МВФ) накануне заявил, что резкое укрепление доллара до рекордных показателей привело к негативным последствиям для мировой экономики. Это, к примеру, отразилось на платежном балансе стран и спровоцировало повышение нагрузки при выплатах трансграничных кредитов.

Такая ситуация не вызвала у Байдена беспокойства. По информации пресс-службы Белого дома, американский лидер отказался признавать влияние доллара на проблемы в других государствах мира.

— Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас, — заявил президент США.

Джо Байден также списал происходящее на инфляцию, которая в других странах более серьезная, нежели в Соединенных Штатах, пишет ФАН.

Накануне американский лидер заявил, что с самого начала считал ошибочным экономический план, который предлагала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.