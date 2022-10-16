Пропавшую в Кургане актрису Голубниченко нашли мертвой

Фото: vk.com/lizaalert_real

Актрису театра Ирину Голубниченко, пропавшую в Кургане несколько недель назад, нашли мертвой в результате поисковых работ, сообщается в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

— Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким, — говорится в сообщении.

Фото: lizaalert.org

Актриса ушла из дома вечером 23 сентября, она была в бежевой куртке, красной жилетке, синей водолазке, черных брюках и ботинках. Ее поиски начались спустя три дня — 26-го числа.

Голубниченко было 85 лет. Она работала в Курганском театре драмы более 30 лет. Актриса известна по ролям в спектаклях «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот» и других. Последний раз на сцену она вышла в спектакле режиссера Гушанского «Последний срок». Она сыграла героиню по имени Мирониха.