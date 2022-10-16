Скончалась сыгравшая в «Цыганском бароне» актриса Кира Данилова

Фото: Цыганский барон, 1988 год

Советская и российская актриса театра и кино Кира Данилова, сыгравшая Саффи в поставленной Виктором Окунцовым адаптации оперетты Штрауса «Цыганский барон» (1988 год), скончалась в возрасте 53 лет.

По данным «Российской газеты», Окунцова умерла 13 октября. О причинах смерти, дате и месте прощания информации в данный момент нет.

Актриса родилась 20 июля 1969 года. Она работала в театре «Остров» и в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. Она успела сняться в таких картинах, как «Исключение из правил», «Хмель» и «Короли и волшебники».