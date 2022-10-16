Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Скончалась сыгравшая в «Цыганском бароне» актриса Кира Данилова

Георгий Соланович
Общество
Скончалась сыгравшая в «Цыганском бароне» актриса Кира Данилова
Фото: Цыганский барон, 1988 год

Советская и российская актриса театра и кино Кира Данилова, сыгравшая Саффи в поставленной Виктором Окунцовым адаптации оперетты Штрауса «Цыганский барон» (1988 год), скончалась в возрасте 53 лет.

По данным «Российской газеты», Окунцова умерла 13 октября. О причинах смерти, дате и месте прощания информации в данный момент нет.

Актриса родилась 20 июля 1969 года. Она работала в театре «Остров» и в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. Она успела сняться в таких картинах, как «Исключение из правил», «Хмель» и «Короли и волшебники».

Знаменитости Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте