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Боевики «Азова» признались, что убивали мирных жителей в Мариуполе

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Боевики «Азова» признались, что убивали мирных жителей в Мариуполе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Боевики украинского националистического полка «Азов»* неоднократно убивали мирных жителей Мариуполя. Об этом рассказали сами солдаты подразделения, находящиеся в заключении.

— Это было начало апреля в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских из СВД (снайперская винтовка Драгунова — прим. «ВМ»). Случайно, в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские, — сказал боевик Ренат Алиев.

Он также отметил, что видел, как украинский танк обстреливал жилые дома.

Другой солдат нацформирования — Михаил Швец — признался, что стрелял по гражданским во время боя с российскими подразделениями. По его словам, мирный житель случайно оказался на линии огня, а Швец выстрелил в него «на рефлексе».

Кроме того, «азовец» стал свидетелем смерти еще четырех гражданских от рук солдат ВСУ, передает РИА Новости.

В августе Генеральная прокуратура РФ выяснила, что члены украинского националистического батальона «Азов» используют запрещенные методы ведения войны, в частности пытают мирное население и убивают детей.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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