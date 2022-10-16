Движение транспорта восстановили на МКАД около Липецкой улицы после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Движение транспорта восстановили на 27-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) после перекрытий из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 16 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого дептранс сообщил, что около Липецкой улицы на МКАД загорелся автомобиль. Специалисты выясняли подробности случившегося. Информации о пострадавших не поступало.

До этого, 14 октября, на внутренней стороне 15-го километра МКАД грузовой автомобиль наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть.