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Движение транспорта восстановили на МКАД около Липецкой улицы после ДТП

Виктория Родимкина
Происшествия
Движение транспорта восстановили на МКАД около Липецкой улицы после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Движение транспорта восстановили на 27-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) после перекрытий из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 16 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого дептранс сообщил, что около Липецкой улицы на МКАД загорелся автомобиль. Специалисты выясняли подробности случившегося. Информации о пострадавших не поступало.

До этого, 14 октября, на внутренней стороне 15-го километра МКАД грузовой автомобиль наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть.

Транспорт МКАД ДТП
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