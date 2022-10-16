Музей «Г.О.Р.А.» подготовил бесплатную программу ко Дню отца

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Филиал Музея Победы на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии» подготовил бесплатную программу ко Дню отца. Об этом сообщила пресс-служба музея в воскресенье, 16 октября.

Посетители смогут поучаствовать в цифровых квестах «Школа разведчиков». Общий маршрут включает в себя посещение танковой, авиационной, транспортной локаций, новый маршрут проведет по военно-морской и японской локациям.

— Юным и взрослым посетителям предстоит найти определенные экспонаты техники и вооружения периода Великой Отечественной и Второй мировой войн и ответить на вопросы, связанные с их историей и техническими особенностями, — уточнили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Также там добавили, что для прохождения квеста нужен смартфон. Участникам подарят сувениры и именные сертификаты.

Начало программы запланировано на 13:00.

До этого сообщалось, что в День отца папы с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить музей.