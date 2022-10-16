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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Георгий Соланович

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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Фото: shutterstock

Власти Полтавской, Запорожской и Черниговской областей Украины в воскресенье, 16 октября, объявили в регионах воздушную тревогу.

— Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность! — написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

Черниговская и Запорожская военные администрации опубликовали аналогичные предупреждения, передает РИА Новости.

В ночь на 15 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны взрывы и видны столбы дыма.

Две ракеты поразили военный объект во Львовской области Украины. Об этом 13 октября заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий. В результате было уничтожено «военное имущество», погибших нет, уточнил украинский чиновник.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Вскоре стало известно о взрывах в Киеве и нескольких других городах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет.

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