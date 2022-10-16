Херсонские власти заявили, что надежды Киева на контрнаступление в регионе разрушены

Фото: Минобороны РФ

Действия российских войск разрушили надежды киевского режима на контрнаступление в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в воскресенье, 16 октября.

По его словам, формирования ВДВ РФ «разбили» силы ВСУ на Херсонском направлении, тем самым уничтожив надежды Киева по наступательной операции.

— Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле, — подчеркнул Стремоусов в своем Telegram-канале.

До этого он сообщал, что наступление украинской армии на Херсонском направлении захлебнулось. По словам Стремоусова, украинские военные, которые пытались предпринять контрнаступление в регионе, уперлись в линию обороны и не могут двигаться дальше.

7 октября Стремоусов сообщил, что украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в населенном пункте Великая Александровка под Херсоном. По его словам, населенный пункт находится в буферной зоне на севере области, недавно его взяли под контроль ВСУ.