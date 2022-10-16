Социологи выяснили, почему россияне не могут найти работу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

От поиска работы россиян чаще всего отвлекают домашние дела, усталость и мессенджеры. Это говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

— Распределить свое время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало, получается у четверых из десяти россиян. При этом 29 процентов россиян признались, что от трудоустройства их отвлекают личные и домашние дела. Усталость и плохое самочувствие не дают искать работу 16 процентам опрошенных. Мессенджеры и соцсети мешают 12 процентам респондентов, — отмечается в исследовании.

Лень, безответственность и неуверенность назвали главным препятствием 11 процентов опрошенных, восемь процентов считают главной причиной непонимание того, как правильно искать работодателя. Хобби и увлечения при этом не дают сосредоточиться на трудоустройстве каждому двадцатому.

Кроме того, респонденты отмечали как причину своих неудач телефонные звонки, хорошую погоду, телевизор и друзей.

В опросе приняли участие 1600 россиян, передает РИА Новости.

Маркетолог, EdTech-предприниматель Юлия Родочинская рассказала «Вечерней Москве» о тонкостях поиска удаленной работы. Удаленная работа может казаться привлекательным вариантом для многих.

Среди неоспоримых плюсов — не тратятся время и деньги на дорогу, а в большинстве случаев работать можно в любом месте — главное, чтобы был интернет.