Миллер: Россия прекратит поставки газа в ЕС после ограничения цен

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Россия прекратит поставки газа в Евросоюз после установления потолка цен на ресурс, так как такое решение будет являться нарушением контрактных условий, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в воскресенье, 16 октября.

— Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок, — сказал Миллер во время программы «Москва. Кремль. Путин».

Эмбарго на поставки российской нефти в Европу в сочетании с ожидаемым введением предельного уровня цен однозначно приведет к некоторому снижению поставок российской нефти на экспорт. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что ЕС не смог назвать потолок цен на нефть в рамках нового пакета санкций против России, поскольку западные политики просто не могут его определить.