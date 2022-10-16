Путин проведет совещание Совбеза РФ в ближайшие дни

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности РФ в ближайшие дни. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в воскресенье, 16 октября.

В своем Telegram-канале Зарубин сослался на телепрограмму «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Последний раз Путин проводил совещание с членами Совбеза 10 октября. Тогда он заявил, что ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы. В связи с произошедшим движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.