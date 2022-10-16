Синоптик Тишковец спрогнозировал «глубокую осень» в Москве на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На следующей неделе Москва начнет постепенно погружаться в глубокую осень, во вторник, 18 октября, в столице выпадет около пятой части месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 16 октября.

— Воскресенье в Москве станет финальным днем золотой осени, а предстоящая неделя пройдет под знаком постепенного погружения в глубокую осень, которая, как правило, длится до 28 октября, после чего наступит предзимье... В понедельник, с приближением атлантического циклона, небо нахмурится, и с утра начнутся дожди, которые, впрочем, к вечеру закончатся. Ночью — плюс 2–7, днем — плюс 6–11 градусов, — рассказал синоптик.

Среда, по словам Тишковца, станет самым ненастным и ветреным днем недели: дожди будут идти часто, а в течение второй половины дня выпадет до 12 миллиметров осадков — почти пятая часть месячной нормы. Максимальная температура воздуха в этот день — плюс 12 градусов.

В среду, отметил синоптик, столбики термометров покажут те же значения, дожди станут менее интенсивными, но продолжатся. В четверг температура упадет до 3–8 градусов тепла. Такие значения сохранятся до пятницы, 21 октября.

— Следующие суббота и воскресенье тоже будут солнечными и сухими, но уже по-октябрьски прохладными. По ночам местами ожидаются заморозки: воздух будет остывать до минус 3 — плюс 2 градусов, в дневные часы — не выше плюс 4–9 градусов, — заключил Тишковец в своем Telegram-канале.

В столицу приходит похолодание, к концу следующей недели ночные температуры могут стать отрицательными. Кроме того, не исключена вероятность первого снега. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.