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Минобороны: ВС России вновь нанесли удары по объектам энергетики Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Минобороны: ВС России вновь нанесли удары по объектам энергетики Украины
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России вновь нанесли ракетные удары по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 16 октября.

— (ВС РФ — прим. «ВМ») продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — подчеркнули в военном ведомстве.

14 октября Конашенков заявил, что российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

До этого президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

11 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия снова нанесла массированные удары по объектам ВСУ. Мощные взрывы в этот день прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины, а также в Николаевской и Запорожской областях.

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