Финансовый аналитик Беляев рассказал, какие страны еще могут восстановить торговлю с Россией

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Австрия, Италия, Франция и Германия также могут восстановить торговые отношения с Россией. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев в воскресенье, 16 октября.

По его словам, пока надежда на укрепление отношений с этими странами у России не потеряна.

— Конечно, сейчас они находятся под влиянием санкционной политики, но надежда на потепление в отношениях до сих пор не утрачена. Если санкции будут ослабевать, эти страны в числе первых начнут наращивать торгово-экономические связи с Россией, — отметил Беляев.

Он уточнил, что пока Москва восстановила торговлю с теми странами ЕС, которые являлись странами соцлагеря и имели крепкие торгово-экономические отношения с СССР. Аналитик добавил, что подобные связи являются очень устойчивыми, они продолжат существовать в течение длительного времени.

До этого сообщалось, что шесть стран Евросоюза восстановили торговые отношения с Россией до уровня февраля этого года. Среди них Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, почему это произошло и что закупают страны.