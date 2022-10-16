Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Финансовый аналитик Беляев рассказал, какие страны еще могут восстановить торговлю с Россией

Виктория Родимкина
Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Финансовый аналитик Беляев рассказал, какие страны еще могут восстановить торговлю с Россией
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Австрия, Италия, Франция и Германия также могут восстановить торговые отношения с Россией. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев в воскресенье, 16 октября.

По его словам, пока надежда на укрепление отношений с этими странами у России не потеряна.

— Конечно, сейчас они находятся под влиянием санкционной политики, но надежда на потепление в отношениях до сих пор не утрачена. Если санкции будут ослабевать, эти страны в числе первых начнут наращивать торгово-экономические связи с Россией, — отметил Беляев.

Он уточнил, что пока Москва восстановила торговлю с теми странами ЕС, которые являлись странами соцлагеря и имели крепкие торгово-экономические отношения с СССР. Аналитик добавил, что подобные связи являются очень устойчивыми, они продолжат существовать в течение длительного времени.

До этого сообщалось, что шесть стран Евросоюза восстановили торговые отношения с Россией до уровня февраля этого года. Среди них Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, почему это произошло и что закупают страны.

Евросоюз (ЕС) Россия Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте