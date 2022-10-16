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Бульвар в столичном районе Митино благоустроили

Георгий Соланович
Город
Бульвар в столичном районе Митино благоустроили
Фото: Пресс-служба мэра и правительтсва Москвы
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Специалисты в рамках программы «Мой район» благоустроили бульвар микрорайона 1А в Митине. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 16 октября.

— Это любимое место для прогулок и отдыха семи тысяч жителей ближайших домов. Микрорайон расположен в границах Пятницкого шоссе, Новотушинского проезда и Царикова переулка. В ходе работ специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть и обновили покрытие тротуаров, обустроили уютные зоны отдыха с парковыми качелями и садовой мебелью оригинальных форм, обновили велодорожки, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, рабочие установили новые тренажеры в зоне воркаута, модернизировали пять детских площадок и привели в порядок территорию для выгула собак.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в ближайшее время бульвар дополнительно озеленят: высадят более 300 деревьев и кустарников.

До этого сообщалось о завершении основных работ по благоустройству территорий возле МКНЦ имени А. С. Логинова. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда.

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