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Минобороны Белоруссии заявило о прибывающей из России авиации

Евгений Белоусов
В мире
Минобороны Белоруссии заявило о прибывающей из России авиации
Фото: Минобороны РФ

Авиационная составляющая региональной группировки войск Союзного государства начала прибывать из России в Белоруссию. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.

— В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск, — говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого стало известно, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия и Вооруженные силы Белоруссии.

10 октября Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии со стороны Украины.

До этого белорусский лидер заявил, что республика участвует в спецоперации на Украине, но своих военных туда не отправляет.

По его словам, участие республики состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию страны, а также не допустить нанесения удара по Белоруссии под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Белоруссия Армия Россия Авиация
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