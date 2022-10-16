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Стремоусов заявил, что Россия зимой «поставит мат» властям Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стремоусов заявил, что Россия зимой «поставит мат» властям Украины
Фото: Telegram / Военный обозреватель

Россия способна «поставить мат» Украине уже этой зимой. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

— Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой, — заявил он.

Возможности Украины в нынешнем конфликте зависят от Запада, а Россия в этом плане невероятно мощна, написал Стремоусов в Telegram-канале.

До этого президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

По словам главы государства, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

11 октября Минобороны России сообщило, что российская армия снова нанесла массированные удары по объектам ВСУ. Мощные взрывы прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог.

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