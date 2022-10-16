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МВД Белоруссии заявило о предотвращении серии терактов в стране

Евгений Белоусов
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МВД Белоруссии заявило о предотвращении серии терактов в стране
Фото: Pixabay / jorono

Серия терактов была предотвращена в Белоруссии. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил замглавы белорусского МВД Геннадий Казакевич.

— Белорусские правоохранители владеют оперативной ситуацией, замыслами наших противников, соответственно, готовы максимально быстро, жестко и эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы, — сказал он.

По словам заместителя министра, несколько человек, готовивших теракты на территории республики, уже задержаны. Они в настоящее время дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

Задержанные, утверждает Казакевич, связаны с неформальной организацией BYPOL, признанной террористической в республике, а также с так называемым переходным кабинетом белорусской оппозиции, находящимся за пределами страны, передает РИА Новости.

До этого глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что режим контртеррористической операции ввели в Белоруссии. Он подтвердил наличие информации, что «отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Белоруссии».

Министр отметил, что принятые меры необходимы для безопасности народа, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».

Белоруссия Терроризм Задержания
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