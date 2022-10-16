Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков поздравил столичных дорожников с профессиональным праздником.

— Спасибо всем работникам дорожного хозяйства за то, что они содержат в надлежащем состоянии сотни миллионов квадратных метров дорог и тротуаров. Искренне поздравляю их с профессиональным праздником! — сказал представитель мэрии.

1/4 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы 2/4 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы 3/4 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы 4/4 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

К поздравлениям также присоединился и столичный комплекс городского хозяйства. В пресс-службе пожелали специалистам здоровья, профессиональных успехов и благополучия.

Столичных дорожников также поблагодарили за искреннюю заботу о москвичах, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что две фотовыставки, посвященные работе городских служб, открылись в Москве. Так, на главной аллее Северного речного вокзала горожане могут познакомиться с героями проекта комплекса «Ценные кадры».

Президент России Владимир Путин также поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны с профессиональным праздником.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам здоровья и всего наилучшего, а также подчеркнул, что дорожное хозяйство России является важной составляющей единой транспортной системы.