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Автомобиль загорелся при столкновении на дублере Ленинградского проспекта

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль загорелся при столкновении на дублере Ленинградского проспекта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на дублере Ленинградского проспекта, в результате один из них загорелся. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в сторону области осуществляется по одной из четырех полос. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время возгорание уже ликвидировано. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

16 октября Дептранс сообщил, что около Липецкой улицы на МКАД загорелся автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

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