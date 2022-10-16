МИД: Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России выходят за грань разумного

Фото: МИД РФ

Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес армии России выходят за грань разумного. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию на Украине», которые, по ее же словам, проверить сложно, — сказала дипломат.

Все это, считает она, скорее напоминает «лживые и провокационные заявления» бывшего уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой.

Та призналась, что многие факты из своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие, цитирует Захарову сайт МИД.

До этого Захарова заявила, что за призывами Соединенных Штатов к мирным переговорам по Украине стоит лицемерие. Она также отметила, что призывы Вашингтона к миру звучат на фоне продолжающихся поставок оружия Украине.

9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическим путем. Он подчеркнул, что в США не видят серьезных намерений со стороны России вести переговоры с Украиной.