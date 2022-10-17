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Москвичам и гостям города рассказали об облачной и дождливой погоде 17 октября

Егор Провоторов

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Погода в Москве
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Москвичам и гостям города рассказали об облачной и дождливой погоде 17 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная погода и небольшие дожди ожидают жителей и гостей столичного региона в предстоящий понедельник, 17 октября.

Синоптики отмечают, что днем в Москве воздух прогреется до 10 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, а ночью — юго-западный и западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Помимо этого и днем и ночью также возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 752-754 миллиметра ртутного столба. По данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра, в отдельных районах возможны умеренные дожди.

Накануне стало известно, что первые редкие снежинки с дождем возможны уже в пятницу, 21 октября. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, существует вероятность, по которой первый мокрый снег в столичном регионе выпадет в конце рабочей недели.

В московский регион придет похолодание, к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже ноля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» накануне поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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