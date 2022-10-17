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Приметы и советы

Юрист Кудерко предупредила о штрафе за хранение заготовок в подвале многоэтажного дома

Елена Самойлова
Общество
Юрист Кудерко предупредила о штрафе за хранение заготовок в подвале многоэтажного дома
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Многие жильцы многоэтажек хранят заготовки на зиму в подвале дома, однако за это может грозить штраф. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко в понедельник, 17 октября.

По ее словам, подвал многоквартирного жилого дома является общим имуществом жильцов, он предназначен для расположения коммуникаций и инженерного оборудования.

— Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей, — пояснила эксперт.

Иногда в проекте дома предусмотрены специальные отсеки для хранения. Кудерко подчеркнула, что в этом случае банки и любые другие вещи необходимо разместить на металлических стеллажах таким образом, чтобы они не загораживали проходы и доступ к коммуникациям, передает «Прайм».

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