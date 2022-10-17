Москва передала благотворительной организации помещение на Ленинградском проспекте

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столица передала благотворительной организации помещение в безвозмездное пользование. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в понедельник, 17 октября.

Помещение площадью 895,4 квадратного метра находится по адресу Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1.

— Москва оказывает содействие различным общественным организациям, которые занимаются поддержкой волонтерского движения, просвещения и оказывают социальную помощь жителям. Несколько дней назад город предоставил в безвозмездное пользование помещение АНО «Город неравнодушных» для организации работы со столичной молодежью и волонтерами, а также проведения благотворительных мероприятий, — рассказал Гаман.

Он уточнил, что после проведения ремонтных работ организация сможет разместиться на новом месте и начать работу, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

4 октября на Цветном бульваре открылась выставка «Дополни реальность», на которой представлены фотоистории подопечных благотворительных организаций, участников благотворительного сервиса на mos.ru.