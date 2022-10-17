Автобусы запустили по Крымскому мосту

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По Крымскому мосту запустили автобусное движение. Об этом сообщили в Минтрансе РФ в понедельник, 17 октября.

— По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу, — говорится в сообщении.

Теперь для пассажирских перевозок по мосту доступны и автобусы. Также для этого можно воспользоваться легковым транспортом, пригородными поездами, катерами, а также паромами Керченской морской переправы, пишет РИА Новости.

11 октября все четыре парома, которые расположены в порту Керчи, были запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно. 9 октября ресурс PlanetScope опубликовал снимки со спутника, на которых показан мост через Керченский пролив до и после ЧП. «Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

«ВМ» также собрала последовательность событий в первые часы после ЧП.