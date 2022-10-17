Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

SHAMAN призвал россиян к мобилизации в новой песне

Лейла Алиева
Город
SHAMAN призвал россиян к мобилизации в новой песне
Фото: Youtube / Super

Российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, выпустил новый патриотичный сингл «Вызов».

В новой песне слушатели отметили очевидный призыв к мобилизации, что вполне логично, так как SHAMAN стал популярен именно благодаря своей патриотической волне. При этом «Известия» в своей статье заявили о харизматичности артиста, которая перекрывает все недостатки.

Недавно музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил «Вечерней Москве» внезапную популярность певца SHAMAN. По его словам, исполнитель оказался в нужное время в нужном месте, а талант, помноженный на чувства патриотизма, произвели фурор в массах. При этом Пригожин подчеркнул, что нельзя относиться к SHAMAN исключительно как к герою одного музыкального течения.

До этого депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.

Знаменитости Мобилизация Песни
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте