SHAMAN призвал россиян к мобилизации в новой песне

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Российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, выпустил новый патриотичный сингл «Вызов».

В новой песне слушатели отметили очевидный призыв к мобилизации, что вполне логично, так как SHAMAN стал популярен именно благодаря своей патриотической волне. При этом «Известия» в своей статье заявили о харизматичности артиста, которая перекрывает все недостатки.

Недавно музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил «Вечерней Москве» внезапную популярность певца SHAMAN. По его словам, исполнитель оказался в нужное время в нужном месте, а талант, помноженный на чувства патриотизма, произвели фурор в массах. При этом Пригожин подчеркнул, что нельзя относиться к SHAMAN исключительно как к герою одного музыкального течения.

До этого депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову звание заслуженного артиста России. Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.