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Путин поручил закрепить в законе полное госфинансирование фильмов для детей

Лейла Алиева
Политика
Путин поручил закрепить в законе полное госфинансирование фильмов для детей
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества, — отмечается в документе.

Исполнить поручение необходимо до 30 декабря этого года. Также он поручил привести к единому стандарту во всех документах стратегического планирования понятие «духовно-нравственные ценности».

Недавно глава городского департамента культуры Александр Кибовский сообщил: столичные власти считают, что в Москве нет проблем с кинопроизводством из-за текущей ситуации в мире.

Он уточнил, что Московская кинокомиссия за 2022 год отработала 274 эпизода, которые снимались в городе. Данная цифра, по его оценке, является аналогичной по сравнению с предыдущими годами.

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