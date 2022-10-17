Bloomberg анонсировал выпуск нового планшета Apple в ближайшие дни

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Американская компания Apple в течение нескольких дней представит обновленные планшеты серии iPad Pro. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Примечательно, что это станет первым обновлением линейки iPad Pro за последние полтора года. Дизайн устройств останется прежним, однако он не меняется уже четвертый год подряд. Сейчас облик устройств с плоскими гранями соответствует виду и других продуктов Apple — в первую очередь iPhone, а также iPad Air и отчасти MacBook.

Кроме того, сейчас компания работает над обновлением своего самого дешевого iPad. Его планируется оснастить портом USB-C, который есть во всех других планшетах компании. Если это произойдет, обновление станет самым значительным для этой модели за несколько лет.

В конце сентября стало известно, что Apple приняла решение не увеличивать производство смартфонов iPhone 14 в связи с низким спросом на данную модель.

Представители компании уже рассказали поставщикам комплектующих, что не станут наращивать производство устройств на шесть миллионов единиц во второй половине текущего года.

26 сентября корпорация Apple начала производство смартфонов iPhone 14 в Индии. Новейшая серия iPhone, произведенная в стране, также включает в себя модели iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.