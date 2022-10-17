Эксперт прокомментировал отсутствие ограждений на тротуарах в Петербурге

аллея / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Эксперт по безопасности движения Александр Холодов рассказал, почему в Санкт-Петербурге не везде установлены ограждения, которые защищали бы пешеходов от столкновения с транспортом на тротуаре.

Он пояснил, что многие люди начинают жаловаться, когда устанавливают подобные ограждения. Многих не устраивает, что из-за этого сужается тротуар или не устраивает внешний вид конструкций.

— Мне кажется, что возможно не портить архитектурный вид ограждений и вместе с тем решить данный вопрос безопасности. К примеру, ограждения, которые, может быть, имели бы какие-либо эстетически привлекательные формы, — пояснил Холодов в комментарии ФАН.

По его словам, вопрос ограждений отлично удалось решить на Невском проспекте. Здесь удалось соблюсти и нормы безопасности, и эстетическую составляющую.

В субботу, 15 октября, мотоциклист сбил четырех пешеходов на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Пострадавшие находятся в больнице, передает издание «Невские новости».

14 октября сообщалось, что на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на 52-м километре Варшавского шоссе. В результате ДТП один из них опрокинулся в кювет.