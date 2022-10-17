Минпросвещения опровергло сообщения о запрете на WhatsApp для учителей

Фото: Pixabay

Минпросвещения в понедельник, 17 октября, опровергло сообщения о запрете использовать иностранные мессенджеры в рамках образовательного процесса.

— Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ, — говорится в сообщении.

Там же уточнили, что система образования не регулирует общение и социальные сети, которые используют для этого родители. Во время образовательного процесса активно применяются отечественные программы, среди которых система «Моя школа» и «Сферум», пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Минпросвещения России запретило учителям и родителям использовать WhatsApp* и другие иностранные мессенджеры на рабочих местах. Уточняется, что подобные ограничения коснулись также Skype и Google Drive.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.