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Минпросвещения опровергло сообщения о запрете на WhatsApp для учителей

Лейла Алиева
Общество
Минпросвещения опровергло сообщения о запрете на WhatsApp для учителей
Фото: Pixabay

Минпросвещения в понедельник, 17 октября, опровергло сообщения о запрете использовать иностранные мессенджеры в рамках образовательного процесса.

— Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ, — говорится в сообщении.

Там же уточнили, что система образования не регулирует общение и социальные сети, которые используют для этого родители. Во время образовательного процесса активно применяются отечественные программы, среди которых система «Моя школа» и «Сферум», пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Минпросвещения России запретило учителям и родителям использовать WhatsApp* и другие иностранные мессенджеры на рабочих местах. Уточняется, что подобные ограничения коснулись также Skype и Google Drive.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

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