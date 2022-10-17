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Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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В мире
Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов
Фото: Telegram / Минобороны России

Соединение ВДВ России с помощью беспилотника обнаружило в лесополосе украинских диверсантов и уничтожило военную технику и живую силу противника. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника, — уточнили в министерстве.

Видео: Telegram / Минобороны России

Украинские диверсанты прятались, замаскировавшись в лесополосе. Однако по ним был нанесен удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

11 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия снова нанесла массированные удары по объектам ВСУ. Мощные взрывы в этот день прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины, а также в Николаевской и Запорожской областях.

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