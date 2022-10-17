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Синоптик Позднякова объяснили красный цвет Луны в Москве

Лейла Алиева
Город
Синоптик Позднякова объяснили красный цвет Луны в Москве
Фото: pixabay.com

Появление красной Луны в столице связано с увеличением влажности воздуха в центре европейской части России с приближением теплого атмосферного фронта. Об этом сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова в понедельник, 17 октября.

По словам специалиста, лунный свет становится красноватым, когда воздух становится влажным, передает РИА Новости.

— У нас приближается теплый атмосферный фронт, поэтому воздух довольно насыщен влагой и во влажном воздухе преобладают красные участки спектра. Поэтому она такого необычного цвета была. Когда у нас сухой воздух в антициклоне, то у нас Луна желтая, — пояснила она.

До этого сообщалось, что в ночь с 16 на 17 октября в небе над Москвой взошла красная Луна. Как отмечается, это следствие лунного затмения. Преломляясь в атмосфере Земли, лучи Солнца «окрашивают» Луну в красно-коричневый цвет.

В Московский регион придет похолодание: к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» накануне поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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