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Джилл Байден освистали во время футбольного матча

Елена Самойлова
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Джилл Байден освистали во время футбольного матча
Фото: whitehouse

Первую леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден освистали во время матча футбольных команд Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys. Об этом сообщил телеканал Fox News в понедельник, 17 октября.

Как отмечается, супругу американского лидера избрали почетным капитаном одной из команд. Однако, как только она вышла на поле, чтобы объявить открытие матча, фанаты с трибун стали издавать неодобрительные крики.

Байден принимала участие в церемонии открытия в рамках программы Белого дома Cancer Moonshot, которая направлена на разработку иммунотерапии рака на базе вакцинации. Поэтому вместе с первой леди США на футбольном поле присутствовали онкобольные с членами своих семей и излечившиеся от онкологии.

Сам президент США Джо Байден недавно тоже попал впросак, обронив шпаргалку во время интервью телеканалу CNN.

В конце сентября Байден в ходе конференции обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которая скончалась в августе. Некоторые пользователи Сети посмеялись и отметили, что случай может войти в «копилку высказываний» президента.

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