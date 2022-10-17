Политолог Ярошенко сообщил, что Европа продолжит восстанавливать экономические отношения с Россией

Флаг Европейского союза / Фото: pixabay.com

Количество европейских стран, которые восстанавливают торговлю с Россией, будет расти, несмотря на санкционную политику. Такое мнение высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По словам эксперта, часть европейской элиты еще несколько месяцев назад поняла, что их экономика не сможет существовать без России.

— Восстановление экономических связей — это долгий процесс, то есть несколько месяцев назад они уже начали эту работу. Шесть стран одними из первых в Европе одумались и поняли, что будущее у нее есть только в тесных взаимоотношениях с Россией, — отметил Ярошенко в комментарии «360».

Эксперт добавил, что европейское благополучие долгое время базировалось на дешевых и качественных энергоресурсах, в том числе газа из России. В настоящее время многие европейские страны утратили возможности для производства после отказа от российских энергоресурсов.

Ранее стало известно, что шесть европейских стран нарастили уровень торговли с Россией до показателей февраля 2022 года. Среди них Болгария, Хорватия, Эстония, Кипр, Люксембург и Словения, передает РИАМО.

Австрия, Италия, Франция и Германия также могут восстановить торговые отношения с Россией. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев в воскресенье, 16 октября.