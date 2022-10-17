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Домработница украла у хозяйки квартиры ювелирные украшения на 700 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Домработница украла у хозяйки квартиры ювелирные украшения на 700 тысяч рублей
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Россия, Московская область, Мытищи, Тенистый бульвар Карта всех событий

Домработница украла ювелирные украшения у своей работодательницы на 700 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 17 октября.

Все произошло в квартире жилого дома на Тенистом бульваре в городском округе Мытищи. В полицию поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что у нее пропали ювелирные украшения стоимостью 700 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники полиции задержали 30-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья. Она работала у пострадавшей помощницей по дому.

В ходе допроса подозреваемая во всем призналась, а также рассказала, что часть похищенного сдала в ломбард, а деньги потратила.

Мытищинский городской суд в качестве меры пресечения запретил фигурантке совершать определенные действия.

Похожая история произошла в столице в конце сентября. Домработница украла у нанимательницы деньги и ценные вещи на сумму, превысившую два миллиона рублей.

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