Офтальмолог перечислила главные ошибки при ношении линз

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Врач-офтальмолог Елизавета Парова перечислила основные ошибки, которые совершают люди при ношении линз.

Так, многие нарушают режим ношения линз. Большинство видов линз нельзя носить постоянно и тем более спать в них. Срок ношения зависит от разных факторов, в том числе степени проникновения кислорода и содержания влаги. Необходимо внимательно изучить инструкцию.

За линзами нужен особый уход. Нужно своевременно менять раствор для дезинфекции линз, нельзя трогать их грязными руками. Несоблюдение этих правил провоцирует развитие воспалительных заболеваний, инфекций, передает aif.ru.

Если линза повреждена или человек неаккуратно ее надевает, он может повредить роговицу глаза, добавила врач.

Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала «Вечерней Москве», кому нельзя носить контактные линзы и как узнать об этом ограничении.