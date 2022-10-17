Военком Москвы сообщил о выполнении задач по частичной мобилизации

Фото: Военный комиссариат Москвы

Мобилизационные задания Минобороны РФ полностью выполненными комиссариатами столицы. Об этом сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев в понедельник, 17 октября.

— Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время, — рассказал он.

Локтев отметил, что горожане продолжают записываться добровольцами, а также поблагодарил всех москвичей, которые ответственно подошли к защите Родины, передает агентство городских новостей «Москва».

17 октября мэр Москвы объявил о выполнении плана по частичной мобилизации. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00. Глава города также подчеркнул, что посещение военкомата в столице по мобилизационным повесткам больше не требуется.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».