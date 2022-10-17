Минобороны сообщило об уничтожении 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили более 160 военнослужащих ВСУ под Харьковом за последние сутки. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля, — заявил он.

Кроме того, российская армия уничтожила более 50 украинских солдат, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа при провальной попытке украинской армии перейти в наступление на территории Донецкой народной республики, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

14 октября Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских войск. Союзные войска также активно продвигаются в сторону Терны. В городе в настоящее время малолюдно, власти обеспечивают оставшихся жителей подвозом продуктов питания.