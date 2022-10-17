Ставшая прототипом прабабушки в «Тайне Коко» мексиканка умерла в возрасте 109 лет

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Мария Салуд Рамирес Кабальеро, которая стала прототипом прабабушки в мультфильме «Тайна Коко», умерла в возрасте 109 лет. Об этом сообщает Excelsior со ссылкой на сообщение ее родных.

При этом причина смерти не уточняется.

Премьера мультфильма состоялась в 2017 году, а через год он был удостоен «Золотого глобуса» и «Оскара». Знакомство создателей мультфильма с Марией Салуд Рамирес Кабальеро произошло во время работы над картиной. Вдохновившись общением с ней, продюсеры решили создать такого персонажа, как прабабушка Коко. После выхода ленты дом Кабальеро был открыт для посетителей.