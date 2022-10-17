Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ставшая прототипом прабабушки в «Тайне Коко» мексиканка умерла в возрасте 109 лет

Лейла Алиева
Общество
Ставшая прототипом прабабушки в «Тайне Коко» мексиканка умерла в возрасте 109 лет
Фото: YouTube/iVideos

Мария Салуд Рамирес Кабальеро, которая стала прототипом прабабушки в мультфильме «Тайна Коко», умерла в возрасте 109 лет. Об этом сообщает Excelsior со ссылкой на сообщение ее родных.

При этом причина смерти не уточняется.

Премьера мультфильма состоялась в 2017 году, а через год он был удостоен «Золотого глобуса» и «Оскара». Знакомство создателей мультфильма с Марией Салуд Рамирес Кабальеро произошло во время работы над картиной. Вдохновившись общением с ней, продюсеры решили создать такого персонажа, как прабабушка Коко. После выхода ленты дом Кабальеро был открыт для посетителей.

Мексика Смерть Мультфильмы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте