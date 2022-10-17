Режиссер Бронзит заявил, что госфинансирование поможет мультипликаторам

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Российским мультипликаторам госфинансирование поможет сохранить производство хотя бы на нынешнем уровне. Об этом сообщил режиссер и мультипликатор Константин Бронзит.

— Кто, как не государство, поможет и прокатчикам, и производителям? Вряд ли будет больше фильмов, но, если с точки зрения производства останется на нынешнем уровне, уже спасибо, — отметил он в комментарии НСН.

Он также добавил, что частным инвесторам неинтересно вкладываться в российские мультфильмы, так как они хотят быстро получить прибыль, а в мультипликации это непросто. Бронзит также указал, что для создания хороших мультфильмов в РФ достаточно бюджета в 200 миллионов рублей.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство нормы о полном госфинансировании производства и проката фильмов для детей и подростков. Крайним сроком выполнения этого поручения глава государства обозначил 30 декабря, передает ФАН.

Глава московского департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что столичные власти считают, что в городе нет проблем с кинопроизводством из-за текущей ситуации в мире.