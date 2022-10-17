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Экономист Холод назвал продукты, которые скоро могут подешеветь

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист Холод назвал продукты, которые скоро могут подешеветь
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Рост цен на некоторые продукты питания в России может быть связан с базовой инфляцией, которая сейчас наблюдается в стране. Кроме того, завершение сезона овощей, фруктов и бахчевых культур также могло спровоцировать увеличение стоимости на отдельные категории товаров. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

О том, что в ближайшее время в РФ может произойти коррекция цен на продукты питания в связи с завершением сезона сбора плодоовощной продукции, заявила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Речь шла о ценах на капусту, картофель, баклажаны, грунтовой перец и рыбу.

Причины повышения цен

По словам собеседника «ВМ», базовая инфляция всегда представляет собой длительную тенденцию изменения уровня цен:

— Период, когда цены на сезонные продукты поднялись, мы уже преодолели. Сейчас наблюдаются остаточные явления. На самом же деле прогнозируемый рост цен на картофель, перец, капусту, борщевой набор и подобные продукты вызван с желанием самих производителей искусственно повышать цены. Но это их законное право. Другой вопрос — насколько с этим готовы мириться потребители.

При этом экономист подчеркнул, что основания для повышения цен на отдельные категории товаров все же имеются:

— Они исходят от наличия базовой инфляции, поэтому их желание увеличить цены вполне объяснимо. Но непонятно, как они будут расти — в номинале или в относительном выражении.

В любом случае, отметил эксперт, продуктовый рынок выстроен таким образом, что даже незначительные ценовые скачки происходят очень плавно, чтобы «не распугать покупателей».

Какие продукты могут подешеветь

Однако есть и продукты, на которые ожидается понижение стоимости, сообщил Холод:

— Речь идет о той категории, которая попала под эмбарго и запрет на экспорт. Это преимущественно зерновые, мясо и рыба.

По словам экономиста, в ближайшее время цены на этот ассортимент в российских магазинах могут остаться на прежнем уровне или даже упасть.

Между тем в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы сообщили, что в июне этого года в столице суповой набор достиг максимальной цены с 2020 года и составил 358 рублей 75 копеек.

— После июньского пика началось сезонное удешевление овощной продукции и средняя цена овощей из супового набора, в который вошли по одному килограмму картофеля, капусты белокочанной, репчатого лука, свеклы и моркови, снизилась на 59,3 процента и составила на конец сентября 145 рублей 66 копеек, что соответствует ценам марта 2021 года, — пояснили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что одной из причин, по которой суповой набор подешевел в этом году, стал высокий урожай входящих в него овощей. Например, картофеля в 2022 году собрали 3,4 миллиона тонн, а в прошлом — 2,9 миллиона тонн.

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