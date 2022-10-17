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Bloomberg: Китай запретил перепродажу СПГ за рубеж

Георгий Соланович
В мире
Bloomberg: Китай запретил перепродажу СПГ за рубеж
Фото: shutterstock

Власти Китая ввели запрет для госкомпаний на перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы и Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg в понедельник, 17 октября.

В материале отмечается, что КНР таким образом планирует подготовиться к отопительному сезону.

— Действия Китая по обеспечению собственных поставок могут сократить поставки в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы. Китай имеет крупные контракты на закупку СПГ у таких экспортеров, как США, при этом в этом году азиатские трейдеры перенаправляют часть этих поставок в Европу из-за вялого спроса внутри страны, — говорится в материале.

Из-за сокращения спроса на СПГ внутри КНР компании, покупающие газ в США, по данным Bloomberg, перенаправляют ресурсы в страны Европы и Азии, зарабатывая на этом «сотни миллионов долларов».

12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена расширить географию поставок электроэнергии и вскоре займется строительством перспективных проектов, в том числе монгольского участка «Силы Сибири — 2».

Лидер также анонсировал скорое соединение азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы и поддержку проектов СПГ-терминалов.

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